面板寒冬到 群創單季盈轉虧股價走跌

（中央社記者潘智義台北15日電）面板大廠群創光電雖然去年全年保住獲利，但去年第4季單季由盈轉虧，今天盤中股價來到新台幣10.05元，下跌3.36%。

群創光電14日公布去年第4季稅後損失約7億元，基本每股損失0.07元，單季從盈轉虧；但2018年全年稅後淨利22億元，每股盈餘0.22元。

群創去年股東會即透露，面板有供過於求壓力，經營壓力增加，公司內部會議更提出面板產業不排除可能出現3年寒冬的疑慮。

群創光電統計，2018年全年合併營收2794億元，較2017年減少15.1%。2018年營業毛利為268億元，較2017年大減61%。2018年營業毛利率9.6%，較2017年減少約11個百分點。營業利益約48億元，年減約89%，營業利益率1.7%。

群創說明，2018年第4季整體出貨面積805萬平方公尺，較第3季減少3.9%，液晶面板售價為每平方公尺292元美元。第4季中小尺寸面板營收為161億元，較第3季減少11.5%；第4季中小尺寸面板合併出貨面積59.42萬平方公尺，較第3季減少21.7%。

群創表示，2018年全年整體出貨面積為3064萬平方公尺，較2017年增加7.62%； 2018年全年中小尺寸面板合併出貨量共計2億7200萬片，較2017年全年出貨量增加0.4%。（編輯：林孟汝）1080215