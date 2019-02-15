國發會推強化新創國際鏈結補助 最高300萬元

（中央社記者潘姿羽台北15日電）政府扶植新創產業又再加碼，國發會「強化創新創業國際鏈結補助計畫」即日起受理申請，針對有助促進物聯網、人工智慧、虛擬及擴增實境等科技的國際交流合作計畫，最高可補助新台幣300萬元。

為活絡台灣新創環境， 國發會將優化新創投資經營環境列為今年「五路齊發」的重點工作項目，近日也在官方粉絲團宣布，108年度強化創新創業國際鏈結補助已受理申請。

強化創新創業國際鏈結補助作業要點明訂，申請資格為依法登記或立案的公司、行號、法人、機構或團體，補助條件則為有助於促進台灣物聯網、虛擬及擴增實境、人工智慧等創新科技發展的國際交流合作計畫，且計畫內容應具協助相關業者強化國際鏈結的公共性。

至於補助項目及金額，國發會指出，項目涵蓋計畫執行所需的規劃設計費、製作費、廣告行銷費、場地租借與布置費、設備租借費、印刷費及機票費等，補助金額則不超過計畫總經費40%，並以新台幣300萬元為限。

國發會表示，強化創新創業國際鏈結補助是為了達到推動亞洲．矽谷計畫，鼓勵民間發揮創新能量，推動物聯網等創新科技國際交流合作，以強化台灣創新創業與國際鏈結等目的，受理申請期間自今年2月13日起至3月5日止，有意申請者可至國發會網站查詢更多細節。（編輯：李信寬）1080215