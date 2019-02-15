疲勞航班增派人力 華航估每年多花1.14億元

（中央社記者潘智義台北15日電）中華航空公司機師罷工昨晚落幕，華航今天凌晨發布重大訊息指出，勞資雙方協議，疲勞航班將增派人力，初步估計每年將增加支出新台幣1.14億元。

華航機師工會8日上午6時啟動罷工，過程曲折，甚至熬夜談判，歷經4次勞資協商，終於在14日晚間針對5大訴求達成共識，持續7天的華航機師罷工正式宣告落幕。華航並與桃園市機師職業工會在14日簽訂團體協約，工會隨即宣布終止罷工，將盡快達成所有航班正常運作。

華航表示，勞資協議當中除疲勞航班增派人力，保證第13個月全薪改為飛安獎金且金額另議外，其餘訴求並未涉及公司成本支出。

根據機師工會最新統計，今天一早已經有300多位罷工機師領回檢定證，可以接受公司的派遣執飛。

華航強調，再度感謝罷工期間，努力付出的支援機師及其餘辛苦同仁，也再度對罷工所造成的不便向旅客及社會大眾表達最深歉意。

華航說，公司航飛安管理嚴謹程度達到國際標準，但歷史悠久，傳統管理方式著重道義與兄弟般的情感，不夠與時俱進，未來將檢視管理問題，並將顧客的滿意與員工的溝通放在第一位。（編輯：林孟汝）1080215