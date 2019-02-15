紅馬-KY專注2大本業 力拚市占率及毛利率成長

（中央社記者江明晏台北15日電）紅馬-KY2018年下半年結束虧損的轉投資事業大阪Orbi部門，2019年回歸核心本業，將強化「故鄉納稅」及「伴手禮」兩大事業，力拚市占率及毛利率成長，盼今年營運重回2017年水準。

紅馬-KY董事長暨總經理周泰鳳表示，2018年公司積極整頓內部業務，除將虧損部門售出止血，更專注於核心業務發展，自去年底陸續見成效。

在故鄉納稅事業部分，紅馬於2018年陸續與KDDI、樂天等公司合作，以旺季的單季第4季營收來看，和2017年單季第4季相比成長約15%，顯示紅馬與會員制企業及電子商務網站經營企業合作，拓展故鄉納稅業務的成效逐漸顯現。今年1月合併營收更達歷史次高。

周泰鳳進一步指出，紅馬現已站穩日本前3大發展故鄉納稅業務企業的位置，而目前日本故鄉納稅滲透率仍低，雖日本政府調整政策導致成長力道一度受阻，但在日本政府與地方自治體持續鼓勵推動下，仍看好2019年故鄉納稅業務表現。

展望後續，紅馬-KY表示，除繼續積極推動與大型企業合作外，並將拓展多元平台的銷售管道，將在公司自有網站平台FURUMARU外，與多家電商平台合作刊登故鄉納稅回禮，持續搶攻市場占有率，以成為日本前兩大故鄉納稅業者為目標；期望帶動2019年整體營運表現能回到2017年水準。紅馬-KY去年前3季每股虧損7.28元，2017年全年每股盈餘2.63元。

在伴手禮事業部分，紅馬在B2B2C日本市場市占率將近5成，為日本最大的旅行伴手禮公司。周泰鳳表示，今年將透過與市場第2名的業者策略合作，進一步拓展市占率。（編輯：楊玫寧）1080215