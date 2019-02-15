螺絲拚經濟 高雄業者聯袂進軍國際

高雄市螺絲業者將共同參加2019德國斯圖加特螺絲展，高雄市副市長葉匡時（右4）及台灣螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉（右3）15日出席行前記者會，希望將台灣螺絲產業拓展至歐洲市場，創造更多商機。（經發局提供）中央社記者王淑芬傳真 108年2月15日

（中央社記者王淑芬高雄15日電）高雄市擁有螺絲業者最大的製造聚落，業者今天指出，將聯袂出國拚經濟，遠赴「德國斯圖加特螺絲展」參展，展現旺盛企圖心要全力拚經濟，創造更多海外商機。

「2019德國斯圖加特螺絲展」將於3月19日至21日登場，台灣是今年第3大參展單位，將有166家業者參與展出，其中，高雄業者占了81家。

高雄市副市長葉匡時及台灣螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉今天出席「2019德國斯圖加特螺絲展」行前記者會，共同宣誓要把台灣螺絲產業拓展至歐洲市場，創造更多商機。

葉匡時致詞指出，高雄是台灣螺絲螺帽業重鎮，台灣總產值有超過一半來自高雄，近年業者也積極走向醫材、航太、汽車產業等高值化應用領域；不過，高雄有許多傳產業正面臨問題，包括要挑戰勞力短缺、在物聯網時代下如何透過新方法找尋新訂單、如何讓企業經營的經驗順利傳承，市府將持續結合產官學研的資源，協助傳統產業轉型升級。

高雄市政府經濟發展局長伏和中表示，台灣素有「世界螺絲王國」美譽，穩居全球前3大扣件出口國地位，去年出口重量、價值與平均價值更是創下歷史紀錄，經發局將會持續協助業者參與國際大型展覽等活動，用一根根螺絲打響台灣的國際名號。

高雄市政府經濟發展局招商處長陳杏怡指出，統計到去年11月，共有861家螺絲廠設在高雄，去年1到11月總銷售額是新台幣823億1465萬元。（編輯：戴光育）1080215