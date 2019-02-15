郭台銘再增持股3000張 鴻海市值跌破兆元

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海董事長郭台銘今年1月再增加持股3000張，持股比重提升到9.59%。鴻海股價今天收在70.3元，跌1.54%，市值來到新台幣兆元之下。

根據公開資訊觀測資料，郭台銘去年11月增加持有鴻海股票2萬7020張，持股來到132萬4498張，去年12月再增加3000張，來到132萬7498張。

根據今天資料，郭台銘今年1月再增加持股3000張，累計來到133萬498張，若以鴻海目前股本1386.29萬張粗估，郭台銘持股比重由去年12月的9.57%提升到9.59%。

鴻海今天股價收在70.3元，跌1.54%，成交量約2.41萬張，若以減資後股本138.63億股粗估，鴻海收盤市值來到9745.69億元。

展望今年鴻海集團布局，郭台銘先前宣示今年業績成長再創新高的決心，目前集團加上關聯企業群創和日本夏普等，業績已經突破新台幣6兆元，今年仍將持續開闢新領域。

法人預估，鴻海今年第1季業績維持以往季節性淡季表現，第2季業績有待觀察整體經濟大環境走勢。

觀察鴻海集團去年獲利表現，法人預估，去年鴻海全年獲利有機會超過1100億元，在鴻海減資2成效應下，鴻海去年每股稅後純益可到8元。（編輯：楊玫寧）1080215