國發會政務副主委懸缺 國土處長郭翡玉升任

國發會政務副主委由國發會國土區域離島發展處處長郭翡玉接任，未來她將持續協助推動地方創生政策。（國發會提供）中央社記者潘姿羽傳真 108年2月15日

（中央社記者潘姿羽台北15日電）國發會副主委曾旭正今年初回歸校園，政務副主委一職懸缺，今天接任人選正式出爐，由國發會國土區域離島發展處處長郭翡玉接任，繼續協助推動地方創生、國土區域政策等任務。

總統蔡英文今天任命郭翡玉接任國發會政務副主委，郭翡玉是民國47年出生，為國立成功大學統計學系學士、台灣大學土木工程學系碩士、美國耶魯大學環境研究學院碩士、國立台北大學都市與區域規劃博士，具有深厚的學識背景。

此外，郭翡玉行政歷練豐富，從原經建會基層公務員出身，歷任經建會都市及住宅發展處技正、專門委員、副處長、處長及國發會國土處處長等職務，對於前瞻基礎建設總體計畫的規劃審議、地方創生國家戰略計畫與「設計翻轉．地方創生」示範計畫、國土空間政策白皮書、花東離島永續發展與氣候變遷調適政策規劃及致力於全國重大公共建設規劃與審議等業務之動，均著力甚深。

國發會今天發布的新聞稿也指出，郭翡玉未來將秉持其專業能力及經驗，協助國發會推動地方創生、國土區域政策及各項重大公共建設規劃、協調推動與監督工作。（編輯：林興盟）1080215