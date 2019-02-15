鴻海1月營收4140.95億元 創歷史同期新高

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海自結1月合併營收新台幣4140.95億元，較去年12月6193.15億元減少33.14%，比去年同期4006.07億元成長3.37%，1月營收創歷年同期新高。

從三大產品線來看，鴻海指出，1月相較去年12月，運算（computing）產品表現最佳，通訊（communication）類產品次之，再來是消費性電子（consumer electronics）產品。

若1月與去年同期相比，也是運算產品表現最佳，通訊類產品次之，再者是消費性電子產品。

法人指出，1月iPhone XR、iPhone XS和iPhone XS Max市場拉貨力道趨緩，不過伺服器、筆記型電腦和桌上型電腦組裝持穩，鴻海1月營收創歷年同期新高。

展望今年鴻海集團布局，總裁郭台銘先前宣示今年業績成長再創新高的決心，目前集團加上關聯企業群創和日本夏普等，業績已經突破新台幣6兆元，今年仍將持續開闢新領域。

法人預估，鴻海今年第1季業績維持以往季節性淡季表現，第2季業績仍有待觀察整體經濟大環境走勢。

觀察鴻海集團去年獲利表現，法人預估去年鴻海全年獲利有機會超過1100億元，在鴻海減資2成效應下，鴻海去年每股稅後純益可到8元。（編輯：楊凱翔）1080215