台積電晶圓瑕疵影響大於預期 第1季營收估減5.5億美元

（中央社記者張建中新竹15日電）台積電今天宣布，晶圓瑕疵事件對營運影響大於預期，估計將使第1季營收減少約5.5億美元，每股純益減少新台幣0.42元，因而調降第1季營收目標約4%。

台積電指出，1月發現晶圓14B廠生產的12奈米及16奈米晶圓有良率異常現象，經追查後發現來自一家化學原料供應商的一批光阻原料中某特定成分因被處理的方式與過去有異，導致光阻液中產生異質的聚合物，對晶圓產生不良影響。

為確保出貨予客戶的晶圓品質，台積電表示，決定報廢的晶圓數量較先前評估的更多，估計這起事件將使第1季營收減少約5.5億美元，毛利率減少2.6個百分點，營業利益率減少3.2個百分點，每股純益減少新台幣0.42元。

台積電指出，第1季報廢的晶圓將於第2季補足。這將貢獻第2季營收約5.5億美元，毛利率增加1.5個百分點，營業利益率增加2.1個百分點，每股純益增加新台幣0.34元。

事件對2019年全年的影響，台積電表示，將使全年毛利率減少0.2個百分點，營業利益率減少0.2個百分點，每股盈餘減少新台幣0.08元。

台積電指出，因將部分產品自第2季提前投產，同時看見一些需求增加，將額外貢獻第1季營收約2.3億美元。

綜合各項狀況，台積電預估，第1季營收將約70億至71億美元，較先前營收目標調降約4%，毛利率將約41%至43%，營業利益率將約29%至31%。（編輯：楊玫寧）1080215