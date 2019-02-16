亞馬遜在美獲利幾乎翻倍 上繳國庫稅款為零

（中央社紐約16日綜合外電報導）您認為市值近8000億美元的巨型電子商務平台亞馬遜（Amazon）今年繳付的美國聯邦稅款會有多少個零呢？答案是「1個」零，也就是0元。

美國智庫「稅務及經濟政策學會」（Institute on Taxation and Economic Policy）日前發布報告，指出亞馬遜今年將連續第2年不用繳付任何聯邦稅金，而這還是發生在公司2017－2018年的美國獲利由56億美元飆升至112億美元、幾乎翻倍的情況下。

不僅如此，美國財星雜誌（Fortune）報導，亞馬遜還通報了1億2900萬美元的聯邦所得稅退稅金，等於該公司的實際聯邦稅率是-1%。

亞馬遜享受的低稅率（或零稅率）早已被美國各方政治人物批判，包括左派參議員桑德斯（Bernie Sanders）和右派總統川普（Donald Trump）。

川普曾在推特（Twitter）大力抨擊亞馬遜繳稅太少，使該公司股價大跌9%。不過稅務及經濟政策學會指出，亞馬遜無須繳稅其實和川普政府對企業大幅減稅有關。

智庫報告顯示，2017年的減稅與就業法案（Tax Cuts and Jobs Act）不僅將企業所得稅率由35%調降至21%，也未能防堵一些稅務漏洞，使賺錢的企業得以有近半數獲利無須繳付聯邦稅和州稅。

在英、美2地發行的新聞刊物「週刊」（The Week）報導，2011至2016年間，亞馬遜的聯邦所得稅率是11.4%，和今年的-1%有天壤之別。

亞馬遜規避各種銷售稅的紀錄輝煌，去年夏季還因成功說服西雅圖市市長德肯（Jenny Durkan）取消某項可用以扶助市內遊民的稅目，而成為新聞焦點。

此外由於亞馬遜一旦在長島市（Long Island City）設立總部，即可享受大幅減稅，而令紐約市民大感不滿。迫於民意和政治壓力，亞馬遜14日宣布，取消企業版圖擴張至紐約的計畫。（譯者：陳韻聿/核稿：張佑之）1080216