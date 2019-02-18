玉晶光領軍 光學股漲勢再起

（中央社記者韓婷婷台北18日電）一向扮演台股盤面人氣指標的光學類股今天在玉晶光領軍飆上漲停帶動下，全面勁揚，新鉅科、今國光、揚明光漲幅均逾4%，類股漲勢再起也為台股衝破半年線增添信心。

玉晶光元月合併營收新台幣4.26億元，月減29.07%，年減44.96%，為11個月來低點，連3個月下滑，反應蘋果新機需求疲弱表現並不佳，股價修正期長達7個月，股價從2018年6月15日的580元高點一路下跌至今年1月4日的162元低點後出現一波反彈，今天在元月利空訊息出爐後逆勢開高強勢攻抵漲停價248.5元，突破半年線反壓247.6元。激勵跌深的二線光學股走高。

由於市場預期今年3D感測應用擴增，手機前後搭載鏡頭數增加，加上大陸手機鏡頭數成長，都有機會帶動今年整體營運優於去年，市場預期手機鏡頭供應鏈今年將有機會逆轉勝；不過，iPhone今年新款手機銷售表現仍將牽動台灣兩大主要供應廠大立光及玉晶光表現。

相較大立光元月營收月增4%，玉晶光因為來自蘋果iPhone營收占比高，加上後鏡頭供應切入的是平價板XR機型，受到的衝擊相對較大。

玉晶光過去一直主攻蘋果iPhone前置鏡頭，去年下半年首度切入平價版iPhone XR後鏡頭供應鏈，今年在後置鏡頭能否擴增至其他機種，拿下更多款機種是觀察重要指標，另外非蘋陣營的營收占比能否持續拉升也攸關整體營運表現。（編輯：蘇志宗）1080218