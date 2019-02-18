高雄和發產業園區將完工 投資搶地要快

（中央社記者程啟峰高雄18日電）高雄和發園區道路及各項公共工程已進入完工階段，號誌、服務中心陸續完工送電。高雄市經濟局今天表示，受中美貿易戰台商回流及高市府招積極招商影響，廠商投資搶地動作要快。

日前園區內和春基地某一坵塊約2200坪土地，同時有多家廠商繳款申購，形成多搶一局面。高雄市經濟發展局長伏和中表示，和發園區開發工程完工在即，以市府積極招商引資，有意購地廠商動作要快，以免向隅。

伏中和說，包括受中美貿易戰台商回流及市長積極招商影響，近期廠商詢問度大增；除外在環境影響因素，和發園區道路及各項公共工程已進入完工階段，道路、路燈、號誌、服務中心陸續完工送電，與過去荒煙蔓草景象大為不同，更吸引過去觀望的廠商回流看地，公共工程的完工，大幅提高廠商購地設廠意願。

經發局工業輔導科表示，農曆春節過後北部廠商積極南下獵地，和發產業園交通便利，鄰近產業鏈供需完整，園區基地方正、公共設施完善，金屬、電子等高科技產業也紛紛選擇進駐，廠商詢問度熱烈。

和發產業園區「出售為主，標售為輔」的進駐策略，透過每半個月為一批次時間，同一坵塊若僅有1家廠商提出申購，則依市府核定價格出售；若同時有2家以上廠商提出申購，經協調換地不成，將採競標、價高者得方式辦理。價格透明、制度建全，減少購地設廠的不確定性，讓廠商能更精準評估投資時機點。

經發局指出，近期看地率及成交率持續增加，這次公告銷售期間到3月底為止，由於物價波動及開發成本等因素，4月公告時土地價格將可能微幅上揚，有意購地建廠的廠商，應把握漲價前的最後時刻儘早申購。(編輯:孫承武)1080218