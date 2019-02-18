權值股領軍 台股攻克半年線

（中央社記者江明晏台北18日電）美股收紅，台股今天開高走高，終場上漲80.5點，收在10145.28點，突破半年線10112點，但受限頸線10148點壓力區，投顧認為，台股仍遭遇解套賣壓，短線不建議過度追價。

美股上週五收紅，因市場對美中貿易談判的發展樂觀以對，其中，道瓊工業指數終場上漲443.86點，或1.74%，收在25883.25點，連8週週線收紅；歐洲股市上週五也勁揚。

台股加權股價指數今天高檔整理，終場上漲80.5點，收在10145.28點，漲幅0.8%，突破半年線10112點，但仍受限頸線10148點壓力區，成交值新台幣1027.19億元，類股普遍上揚，水泥、汽車股弱勢。

台股半導體指標台積電下修財測，但今天股價不跌反漲，漲3元，漲幅1.32%，收230元。

觀察其餘權值股走勢，鴻海上漲0.7元，漲幅1%，收71元。股王大立光上漲40元，收3970元，漲幅1.02%。光學股玉晶光領軍飆上漲停248.5元帶動，新鉅科、今國光、揚明光漲幅均逾4%。

被動元件族群今天強勢，華新科上漲逾2.44%，收189元；國巨上漲逾3%，收371.5元，分居台股成交值前2名。

PCB族群嘉聯益、台郡上漲，今天分別收在30.6元、90.4元，漲幅5.88%、2.49%。

國泰證期指出，台股目前技術指標仍維持偏多走勢，並持續反映元月營收，加上國際股市維持相對高檔，後市可期，不過台股仍遭遇解套賣壓，去年12月初的高點約落在10148點，短線不建議過度追價。（編輯：鄭雪文）1080218