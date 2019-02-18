進口車關稅報告 美商務部已送交白宮

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國商務部今天證實，可能對進口車和車用零件課徵高額關稅的報告，已經呈交給總統川普，這份報告在未公布前就引發汽車業激烈反彈。

商務部一名發言人今晚表示，由商務部長羅斯（Wilbur Ross）提交給總統的「232條款」（Section 232）國家安全報告，並不會公布內容細節。

在270天調查日期截止前不到兩個小時，這個消息才曝光。川普將有90天時間考慮否要依報告建議採取行動。

汽車業預期政府可能課稅的對象，至少包括完全組裝車輛，以及電動、自動、聯網和共享車輛相關技術與零件。

白宮收到報告時，汽車業也表示將要進行大規模遊說活動反對課重稅。

汽車業警告，對數以百萬進口車和零件課徵高達25%關稅令人憂心，汽車零件成本也將增加數千美元，並且可能導致整個美國經濟流失數十萬個工作機會。

這份報告是商務部在川普要求之下，依據「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）「232條款」（Section 232）於2018年5月展開調查，汽車進口是否對國安構成威脅。

密西根汽車研究中心（Center forAutomative Research）15日發布報告顯示，加徵25%汽車關稅帶來的最糟情況就是，全美36萬6900個汽車製造及相關產業的工作機會將消失。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1080218