這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
月津港燈節藝術性濃厚 鹽水成最夯打卡點
地方

月津港燈節藝術性濃厚 鹽水成最夯打卡點

嫌模特兒醜扯辱華 陸官媒打臉網民：自辱
兩岸

嫌模特兒醜扯辱華 陸官媒打臉網民：自辱

19歲聖戰新娘想回英國惹議 稱在敘利亞只是主婦
國際

19歲聖戰新娘想回英國惹議 稱在敘利亞只是主婦

16歲青年CPR壓不停 救回運動休克男子
地方

16歲青年CPR壓不停 救回運動休克男子

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

投資人對美中達貿易協議樂觀 亞股攀漲

最新更新：2019/02/18 18:31

（中央社香港18日綜合外電報導）投資人對中國和美國終究會敲定協議，結束曠日持久貿易戰愈來愈有信心，帶動油價和高收益貨幣上漲，亞洲股市也走高。

儘管美中在北京進行的貿易談判15日結束，沒有簽訂協議，但談判人員本週移師華盛頓續談，且川普宣稱談判進展「非常好」，還暗示考慮展延原訂3月1日的貿易戰休兵大限。

在川普和中國國家主席習近平會面前，外界預期美國和中國兩大經濟強權之間的高層級貿易談判，至少會簽訂諒解備忘錄，讓川習兩人就協議做最終確定。

基金管理公司Antipodes Partners全球股票基金經理人班吉亞（Sunny Bangia）告訴彭博電視：「在美國經濟走軟下，雙方仍在爭論背後的更具結構性議題，短期內達成某種協議的動機相當高。」

日經225指數上漲1.82%，香港恆生指數上揚1.60%，南韓Kospi指數揚升0.67%；澳洲S&P/ASX 200指數上漲0.39%，陸股上證綜指勁揚2.68%。

新加坡股市富時海峽時報指數上漲0.81%，台北股市上揚0.80%。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1080218

地機族