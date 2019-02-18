投資人對美中達貿易協議樂觀 亞股攀漲

（中央社香港18日綜合外電報導）投資人對中國和美國終究會敲定協議，結束曠日持久貿易戰愈來愈有信心，帶動油價和高收益貨幣上漲，亞洲股市也走高。

儘管美中在北京進行的貿易談判15日結束，沒有簽訂協議，但談判人員本週移師華盛頓續談，且川普宣稱談判進展「非常好」，還暗示考慮展延原訂3月1日的貿易戰休兵大限。

在川普和中國國家主席習近平會面前，外界預期美國和中國兩大經濟強權之間的高層級貿易談判，至少會簽訂諒解備忘錄，讓川習兩人就協議做最終確定。

基金管理公司Antipodes Partners全球股票基金經理人班吉亞（Sunny Bangia）告訴彭博電視：「在美國經濟走軟下，雙方仍在爭論背後的更具結構性議題，短期內達成某種協議的動機相當高。」

日經225指數上漲1.82%，香港恆生指數上揚1.60%，南韓Kospi指數揚升0.67%；澳洲S&P/ASX 200指數上漲0.39%，陸股上證綜指勁揚2.68%。

新加坡股市富時海峽時報指數上漲0.81%，台北股市上揚0.80%。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1080218