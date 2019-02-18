台積電頻出狀況 老客戶：發條應上緊點

（中央社記者張建中新竹18日電）台積電繼去年電腦病毒感染事件後，今年1月又爆發晶圓瑕疵事件，與台積電合作近30年的IC設計業者認為，台積電還是最好的，只是發條確實應該上緊點。

這位不願具名的業者說，台積電創辦人張忠謀頗具威嚴，過去他領導的台積電，內部上、下無不繃緊神經，強人過後，接班人的威嚴難以相比，只是張忠謀退休還不到一年，便接連爆發兩大事件，台積電的發條確實應該上緊點。

不過，業者表示，電腦病毒感染與晶圓瑕疵事件，並不會影響對台積電的信心，台積電還是最好的。

除了這家台積電老客戶外，法人多認為，晶圓瑕疵事件對台積電今年營運影響有限，全年每股純益將僅減少新台幣0.08元，台積電強大技術領先地位也不會受到影響。

據統計，外資今天不僅並未賣超台積電，還買超台積電6688張，帶動台積電股價不跌反漲，終場收在230元，漲3元，漲幅1.32%。

對於台積電晶圓瑕疵事件各界議論紛紛，除了認為台積電發條鬆了，還有人揣測是因為台積電為降低成本惹的禍，甚至有人猜測與台積電內鬥有關。

不過一名半導體製造廠高階主管說，每片晶圓生產都要用到光阻液，是晶圓廠每天都要用到的材料；不過，光阻液有很多種，不同產品、技術與生產的層次都可能用不同廠家的光阻液。

晶圓製造廠不會貿然更換光阻液供應商，這位主管表示，因為供應商多為國際級大廠，自知責任重大，品管嚴格，加上有多年合作經驗，往往會選擇相信供應商提供的檢測報告，採取例行稽核，不會另外自行檢測。

他說，即便張忠謀在，事件還是會發生。他也不認為事件肇因於台積電為了降低成本，因為台積電並未更換售價便宜的供應商，而是因為供應商一批光阻原料中某特定成分被處理方式與過去有異，造成光阻液中產生異質的聚合物所致。

根據台積電釋出的訊息研判，他認為，可靠度問題是台積電毅然決定報廢所有受影響晶圓的關鍵，且這次出問題的光阻液可能是在前期製程使用，直到晶圓即將出廠檢測才發現有瑕疵，報廢晶圓數量才會逼近10萬片。

他指出，半導體生產相當困難，有許多難以想像的問題，台積電這次遇到光阻液不符規格造成晶圓瑕疵問題，將會對進貨原料更加嚴格控管。半導體廠主管預期，台積電營運成本增加在所難免，交期是否拉長也有待觀察。

台積電晶圓14B廠生產的12奈米及16奈米晶圓今年1月出現良率異常現象，經查是光阻液造成，估計將影響第1季營收減少5.5億美元，並調降第1季營收目標到70億至71億美元，降幅約4%；不過台積電表示，第1季報廢的晶圓將於第2季補足，僅影響全年每股純益減少新台幣0.08元。（編輯：張良知）1080218