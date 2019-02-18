美國玩具展登場 美中貿易戰陰影揮之不去

（中央社紐約18日綜合外電報導）美中貿易戰已對美國玩具、彩色黏土和手工藝產品造成衝擊，雖然超級英雄公仔、玩具車和大多數最暢銷的產品逃過一劫，美中貿易關係不確定的陰影仍籠罩週末登場的美國玩具展。

法新社報導，美國販售的玩具和遊戲有約85%是中國製造的，中國消費者市場也日益成長，預估2022年中國遊戲市場規模將超越美國。

由於美國對用來製作彩色黏土的原料和鐵罐課徵關稅，賓州玩具公司Crazy Aaron's Puttyworld創辦人馬德瑞克（Aaron Muderick）表示，獲利已經受到衝擊。

但馬德瑞克最擔心的是中國蓬勃發展的市場失去動力，如此一來他在中國建立分銷渠道和品牌認同的努力恐付諸流水。

他告訴法新社：「我們投資許多時間和金錢。如果付出這一切開創市場後，產品卻不受歡迎，報復性關稅讓我無法接觸消費者，那我全盤皆輸。」

中國玩具和嬰童用品協會在玩具展申請約40個攤位，販售包括填充玩具熊、彈跳床、磁性積木和發光串珠項鍊等產品。

中國玩具和嬰童用品協會會長梁梅受訪時說：「部分成員感到茫然，但目前生意還不錯。」

梁梅表示，公司代表回報說美國買家的興趣沒有減少，她也對美國可能對玩具課徵關稅表示質疑。

「我們相信玩具真的是以消費者為取向，尤其是在節慶的時候，所以我們認為不應該對玩具課徵關稅，因為會對消費者造成傷害。但我們認為應該密切關注後續發展。」（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1080218