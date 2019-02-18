外資上週買超195億 投信：台股本益比尚低

（中央社記者韓婷婷台北18日電）根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場買超新台幣195.76億元，買超台積電居冠，投信業者認為，目前台股本益比仍不到15年長期平均值的13.8倍，仍屬偏低。

證交所表示，上週外資在集中市場買超195.76億元，今年至2月15日止，累計買超565.40億元，總持股市值12兆1168.92億元，占全體上市股票市值40.08%，較1月30日增加2137.72億元。

摩根投信執行董事葉鴻儒指出，台股與美國、國際景氣有高度連動關係，進入2019年隨著美股彈升，特別是NASDAQ指數大漲激勵，帶動台股投資情緒再度增溫，站穩萬點行情之上，有利多方熱度持續，且台股整體基本面較過去更為紮實，且目前台股本益比仍不到長期平均水準，僅12.8倍，尚不到15年長期平均值的13.8倍，且市場預估台股擁有約4.6%的高殖利率優勢，此水準在亞股中數一數二，更加強化國際資金有意回補與布局台股的意願，替多方增添資金活水。

外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為台積電6萬651張、上海商銀4萬8322張、群創3萬6276張。

外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為友達20萬6923張、兆豐金4萬2605張、華航3萬7982張。（編輯：黃國倫）1080218