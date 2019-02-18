台灣大哥大傳捷報 國際評比成績亮眼

（中央社記者江明晏台北18日電）台灣大哥大今天說，首度獲歐洲企業責任評比機構ISS-oekom獲評Prime等級企業；並再入選國際永續評比機構RobecoSAM最新出版2019年永續年鑑，連兩年蟬聯銀級獎(Silver Class)。

台灣大哥大今天宣布，2019年接連在國際評比機構中頻傳捷報，首度獲歐洲企業責任評比機構ISS-oekom獲評Prime等級的企業，是台灣唯一獲此評比的電信業者。

台灣大並再度入選國際永續評比機構RobecoSAM最新出版的2019年永續年鑑 (The Sustainability Yearbook 2019)，在各國企業中，連兩年蟬聯銀級獎(Silver Class)。

台灣大表示， ISS-oekom為歐洲的企業責任評等機構，在台灣大在2018年首度受邀參與ISS-oekom企業評鑑，歷經兩個多月的評比，包括個資保護、綠色採購、產品服務等面向，整體表現也達到國際級標準。

而國際永續評比機構RobecoSAM則是每年分別針對世界各大產業進行評比，2018年從全球60個產業中挑選出2686家大型企業，以永續策略與實績進行評比，並在各產業組中評選出前1%至5%的企業，且總得分需達標準以上，才能獲得銀級獎。（編輯：郭萍英）1080218