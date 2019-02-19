台股短線高檔震盪 法人：注意解套賣壓

（中央社記者韋樞台北19日電）美股連續收紅，外資積極買超，推升台股自春節後連6個交易日收在萬點之上，台股18日站上半年線。法人表示，國際股市維持相對高檔，但台股短線將面臨高點解套賣壓，不宜追價。

今晨收盤的歐股走勢平淡，多半持穩，守住了上週因市場對美、中貿易談判樂觀而出現的漲升幅度。倫敦FTSE 100指數溫和下挫17.21點或0.24%；法蘭克福DAX 30指數微跌0.60點或0.01%；巴黎CAC 40指數上揚15.35點或0.30%。美股則休市1天。

美股受惠美中貿易談判氣氛和緩而連續大漲，美股15日收紅，推升台股18日突破半年線10112點，收在10145.28點；而根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場買超新台幣195.76億元，買超台積電居冠，奠定台股連續6個交易日收在萬點之上。

法人表示，台股短線上已漲至10145點，不過台股去年12月初的高點約落在10148點，短線會遇上解套賣壓，不宜過度追價。

法人指出，值得注意的是，本週有許多重量級電子股企業舉行法說會，它們的業績題材和前景展望將牽動個股表現。同時美國聯準會（Fed）將於美東時間2月20日公布FOMC會議記錄，屆時將公布美國貨幣政策後續的新動向，其中，對於聯準會縮表計畫的調整與資產負債表規模的調整，將成為外界關注的焦點和牽動美股的要素。（編輯：趙蔚蘭）1080219