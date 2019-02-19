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中國需求成長強勁 古巴雪茄銷售創紀錄

最新更新：2019/02/19 08:55

（中央社哈瓦那18日綜合外電報導）半國營雪茄製造公司哈巴諾斯（Habanos）今天表示，儘管全球立法管制菸草，但拜中國需求成長之賜，古巴2018年雪茄銷售刷新紀錄，達到5億3700萬美元，較前一年增加7%。

法新社報導，哈巴諾斯副總裁羅培茲（Jose Maria Lopez Inchaurbe）說，「中國已超越法國，成為哈巴諾斯第2大市場」，僅次於西班牙。

羅培茲說，中國銷售成長55%，東亞整體則增加了9%。

哈巴諾斯行銷經理龔薩雷茲（Ernesto Gonzalez）說，這項數據顯示，「儘管去年面臨諸多困難，我們銷售依然強勁」。

羅培茲說，法國菸草產品稅率增加17%，意味哈巴諾斯必須將售價提高8至10%。

龔薩雷茲說，儘管全球奢侈菸品市場2018年僅成長1%，哈巴諾斯仍繳出亮眼成績單。

不同於歐洲，中國市場並未受到嚴苛的反菸法律影響。

羅培茲說：「菸草市場的規範愈來愈複雜。」

此外，儘管美國對古巴產品實施禁運，銷售仍未受影響。

哈巴諾斯2017年同樣拜中國需求成長之賜，銷售成長12%，達到5億美元大關，在當時也創下紀錄。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1080219

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