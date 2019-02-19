電競大賽高人氣造勢 宏碁股價走揚

（中央社記者吳家豪台北19日電）電腦品牌廠宏碁在泰國舉行的2019年Predator電競聯盟大賽總決賽落幕，吸引高人氣為電競系列產品造勢，帶動宏碁股價今天盤中上漲逾0.7%，最高來到新台幣19.65元。

今年宏碁亞太區Predator電競聯盟大賽總決賽的26支參賽隊伍由亞太16個區域、共3530支電競隊伍對戰產生，於2月15日至17日在泰國曼谷國立體育館進行最終對決。現場超過1萬人次、線上超過430萬人次參與總決賽，同時在線人數高達6萬人。

宏碁今年1月合併營收新台幣166.58億元，年減1.3%，月減23.7%，主要受季節效應的週期性影響。1月個人電腦（PC）事業仍受處理器供貨短缺影響，但建碁、展碁、安碁、酷碁、宏碁資訊服務、伺服器等事業1月營收年增雙位數百分比（10%以上）；電競產品線包括電競桌機、電競筆電和電競螢幕等，1月營收年增33%。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖日前受訪指出，宏碁已站上美國電競市場第一名，根據市調機構GfK的統計，去年12月宏碁在EMEA（歐洲、中東及非洲）電競市場也獲得第一名，贏得雙料冠軍。（編輯：林沂鋒）1080219