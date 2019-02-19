郭台銘加碼持股助攻 鴻海盤中市值重返兆元

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）鴻海深耕全球投資，董事長郭台銘連續3個月加碼持股，帶動鴻海今天盤中股價走堅，最高來到新台幣72.3元，市值再度重返兆元之上。

鴻海今天盤中走勢堅挺，最高來到72.3元，漲1.83%，若以減資後股本138.63億股粗估，盤中市值重返兆元之上，來到10022.95億元。

郭台銘臉書18日貼文指出，鴻海集團布局全球，對於擴充製造及研發基地的腳步從未停過。

其中在投資印度部分，郭台銘說，鴻海集團在印度清奈、安德拉省（Andhra Pradesh）、海德拉巴（Hyderabad）等地，有1萬到2萬的生產基地和研發計畫正在進行。

在投資印尼，郭台銘表示，當時的雅加達州長佐科威已當選印尼總統，正在協助集團取得雅加達的土地，雙方的共識是，什麼時候取得土地，集團就什麼時候建廠。

在投資巴西部分，郭台銘說，巴西投資組裝生產iPhone和iPad，花費不到120億美元投資，目前iPhone在巴西仍持續生產中。

根據公開資訊觀測資料，郭台銘已經連續3個月增加鴻海持股，其中今年1月再增加持股3000張，累計來到133萬498張，若以鴻海目前股本1386.29萬張粗估，郭台銘持股比重提升到9.59%。

觀察鴻海集團去年獲利表現，法人預估去年鴻海全年獲利有機會超過1100億元，在鴻海減資2成效應下，鴻海去年每股稅後純益可到8元。（編輯：林孟汝）1080219