企業併購非萬靈丹 兩年後逾半表現差

（中央社記者邱柏勝台北19日電）併購是提升企業競爭力的萬靈丹？根據資誠（PwC）調查，逾半數買方或賣方，交易結束兩年後，公司表現皆低於競爭者。但優先考量「價值創造」的公司，併購後表現則優於產業水準。

資誠聯合會計師事務所今天公布「2019全球併購價值調查報告」，訪問包括全球600位企業高階主管、100位私募基金高階主管，及逾30位資誠PwC財顧專家，並分析過去8年來全球重大併購交易案。

調查指出，超過半數的買方或賣方，在交易結束兩年後，公司表現皆低於產業競爭者，可見多數併購後的交易價值未如預期般實現。

不過，調查也發現，從併購期初即以「價值創造」為優先考量的買方，併購後兩年的公司表現，平均優於產業水準達14%。而以賣方角度而言，優先考量價值創造者，公司表現平均也優於產業水準6%。

對此，普華國際財務顧問公司董事長游明德指出，各界對於併購交易產生的價值越來越重視，企業在交易初期，就必須針對買賣流程建立嚴謹的價值創造計畫，才具有極大化交易報酬的優勢。

游明德認為，併購後整合計劃的失敗，通常要付出高昂的代價，投資方要能夠在最短時間內實現最大化交易價值，則必須快速訂定投資後業務優化和發展戰略規劃，包括收購業務的投資後管控、透過「併購後整合」提升價值、極大化被分割業務的價值，與建立合適的合資夥伴關係，從交易流程的早期開始規劃正確的整合策略，以大幅增加成功交易的機率。

調查最後建議，企業可透過三個策略來提升併購價值。首先，企業併購須滿足既有組織策略、願景，以符合公司長期發展策略為原則，而非「投機」為目的。

其次，價值創造要有全面且詳盡的計劃藍圖，深思熟慮如何支持公司各個面向，包含商業模式、營運模式、綜效、科技等。最後，「企業文化」是交易核心，人才管理及人力資源規畫，將影響併購前後的價值實現。

普華國際財務顧問公司執行董事翁麗俐建議，面對全球經濟情勢波動、科技變革以及市場競爭加劇，無論是台灣或海外跨國企業，如果正在考慮投資台灣或海外的公司、進入新的市場或是轉型發展，都必須進行完善縝密的策略規劃，包括投資前的市場評估、投資標的篩選，以及投資後的業務優化規劃，以面對新階段發展及轉型所帶來的各項挑戰。（編輯：鄭雪文）1080219