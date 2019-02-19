台股碎步前進 高檔整理收小紅

（中央社記者韋樞台北19日電）台股今天小紅作收，法人表示，經濟景氣不佳，但各國資金寬鬆，美中貿易戰和緩，投資人應注意下半年的變化風險。

台股終場上漲6.98點，收在10152.26點，成交值新台幣1013.92億元。

美股休市使得台股和亞股波動不大，台股高檔整理收小紅。類股方面，化學、光學、其他、水泥等漲幅約0.67%到1.48%之間。

光學類股大立光小漲，維持4000元上下微幅震盪，終場收在3980元，小漲0.25%；玉晶光、天瀚分別在午盤和早盤站上漲停價273元和3.59元，玉晶光爆大量成交2萬117張。

台積電雖因報廢晶圓數量較預期多，調降第1季營收目標約4%，季營收將約70億至71億美元。但股價依然在230元平盤價震盪，尾盤收在229元，跌幅0.43%，成交量1.65萬餘張。

股市資深分析師林成蔭表示，多數經濟機構和大企業不看好今年景氣，但是美中貿易談判目前看來和緩，以雙方高層人員頻繁接觸來看，估計到2月底會達成初步共識，部分難解課題可能再延長談判，甚至美中領導人不排除再一次會晤，市場以利多解讀。

林成蔭指出，從今年初起美國聯準會(Fed)出現鴿派言論，市場頗有當初金融海嘯後各國採取貨幣寬鬆政策刺激市場的味道，因此後續可能會形成基本面不佳，但有資金潮挹注，因而繼續推動第1季行情。

林成蔭提醒，台股目前正挑戰10300點到10500點高檔壓力區，指數會在高檔震盪，但在資金行情下，中小型股表現活潑，投資人可以注意各產業的隱形冠軍股；上半年各國的貨幣政策能否奏效，下半年將是檢視的時機，投資人宜注意景氣變化風險。（編輯：鄭雪文）1080219