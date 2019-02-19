經濟部能源先期管理 3年促17件大投資案節能

（中央社記者廖禹揚台北19日電）經濟部能源局推動能源先期審查制度，迄今3年已促成17件大型投資計畫審查，於建廠前至少檢視120項以上能源效率最佳可行技術，以兼顧能源、環保、經濟目標。

經濟部2015年11月公告能源開發及使用評估準則，規定能源使用量對國家整體能源有重大影響的投資計畫，投資設廠前須規劃採用高效能且已商業化的最佳可行技術，並提出能源使用說明書，送經濟部審查核准後才能開始興建。

能源局今天發布新聞稿表示，執行大型投資計畫能源先期審查至今已完成11家廠商共17案審查，包括發電業9件、半導體業3件、鋼鐵業2件、人造纖維業1件及化工業2件，於建廠前規劃階段完成超過120項能源效率最佳可行技術的逐項檢視。

能源局指出，根據廠商經驗，從規劃階段考量能效改善，較建廠後改善更能大幅提升電廠產業的能源使用效率。這些案件中所有新設燃氣電廠皆承諾設置淨電效率（LHV）符合歐盟最佳可行技術基準規範58%的高效率機組，部分案件機組LHV甚至達到60%以上。此外，也優化共計超過35項公用設備系統項目，提高未來廠房設備運轉能源使用效率。

能源局表示，這項制度有助廠商進行能源效率最佳化規劃及設計，不僅能減緩國家能源供給壓力，也能抑低溫室氣體排放，減少廠商營運階段能源成本支出，有效達成兼顧能源、環保、經濟目標。（編輯：林沂鋒）1080219