國銀去年海外獲利創新高 香港占逾半東協連2衰

（中央社記者邱柏勝台北19日電）金管會今天公布去年國銀海外分支機構稅前獲利新台幣618.9億元，創歷年新高，其中香港分、子行獲利333.2億元，占整體海外分支機構獲利逾半，東協10國分、子行獲利則連2年衰退。

對此，銀行局副局長莊琇媛表示，國銀海外分支機構獲利增加，主要是利息收入增加、提列呆帳減少，且國銀陸續增加海外布局，也帶動國銀海外分支機構獲利成長。

她說，國銀在東協10國獲利雖連2年衰退，但東協市場發展多元且快速，仍具潛力，只是各國步調不一致，且獲利衰退也有部分是個案因素。

例如國銀在柬埔寨的分、子行，106年稅前獲利僅8.5億元，107年大幅成長至20.6億元，一舉來到國銀海外獲利第6名國家，顯見國銀海外獲利與當地國經濟情況有很大的關係。

另外，去年國銀在美國分支機構獲利79.2億元，較前年85.2億元衰退。莊琇媛表示，主要是國銀美國分行因應洗錢防制與法遵，人事費用增加所致。

至於國銀在日本、越南分支機構獲利同步衰退，莊琇媛解釋，主要是前年有呆帳收回，挹注一次性獲利，也拉高基期，但去年呆帳費用增加，因此獲利出現衰退。

值得一提的是，國銀海外分支機構以往在新加坡的獲利名列前茅，但去年卻轉虧1.5億元，主因是2015年8家國銀參與新加坡凱發集團（Hyflux)）聯貸案，聯貸曝險金額約9400萬美元（約新台幣29億元），但凱發集團去年因債務重整而傳出倒帳危機，由於屬無擔保品聯貸，因此列入逾放，導致去年國銀新加坡分支機構虧損。（編輯：王永志）1080219