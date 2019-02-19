工廠管理輔導法修正草案 蘇貞昌：3月送立法院

（中央社記者陳俊華台北19日電）行政院長蘇貞昌今天說，攸關農地工廠合法化的行政院版工廠管理輔導法修正草案，「3月應該可以送到（立法院）」，昨天開會後已經做了決定，等技術性相關條文整理後就能提出。

現行工廠管理輔導法將在明年6月2日落日，不過，在符合門檻的3萬8000家廠商中，目前僅有不到1萬家申請臨時工廠登記，行政院目前正主導跨部會協商，經濟部官員表示，目前規劃將申請門檻從2008年3月14日前，放寬至2016年5月20日前存在的農地違章工廠，且不違反消防、環保等相關法規者，皆可申請臨時工廠登記。

立法院會今天進行施政總質詢。民進黨立委林岱樺指出，本週六（23日）立法院各常設委員會就要選出召委、下週正式開會，詢問政院版修正草案3月中旬前是否能提出。

蘇貞昌答詢時表示，3月應該可以送到，因為昨天開會已經做了決定，就技術性相關條文等做總整理後，3月送到立法院。

林岱樺追問，行政院是否放手，讓民進黨團、經濟委員會進行實質審查。蘇貞昌說，尊重立法院的審查，「行政院送來，行政院就負責」，希望立法院都能依照行政院版本儘速通過。（編輯：黃國倫）1080219