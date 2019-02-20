川普：美中貿易協商順利 考慮延後談判期限

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，美中貿易協商進行得非常順利，並暗示他對延後完成談判期限抱持開放態度，3月1日不是「魔術」日子。

川普曾揚言，若美中無法在3月1日前談出具體協議，他將對價值2000億美元的中國進口商品祭出懲罰性措施，將關稅由10%大幅調升至25%。

不過他也曾數度暗示，對延後完成談判期限抱持開放態度。

美中官員今天在華盛頓恢復會談。

由副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）領軍的副部長級會談從今天起舉行兩天。由美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）領銜的高階會談預計21日展開。為了這次磋商，中國副總理劉鶴將在21日與22日訪問華盛頓。

這次會談接續著上週在北京閉幕但沒有達成任何協議的磋商，不過官員表示，在某些爭議上，當前世界兩個最大的經濟體美國與中國已取得進展。

白宮昨天發表聲明說，會談是為了「達成影響美中兩國貿易的中國必要結構性改革，雙方也將討論中國向美國購買數量龐大商品與服務的承諾」。（譯者：陳政一）1080220