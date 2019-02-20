川普：美中貿易談判非常順利

（中央社記者鄭崇生華盛頓19日專電）美國總統川普今天說，美中貿易談判進展非常順利，但對美國是否會展延暫緩調升對中國關稅的截止日期，他則指出，很多事情正進行中，他無法說明確切的時間點。

川普下午在白宮簽署關於打造太空軍政策的計畫時、回答記者詢問，簡短做上述表示。

距離美國暫緩對中國2000億美元商品將關稅從10%調升至25%的大限3月1日，剩下不到2週，美國與中國進行密集貿易談判，貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）上週訪問北京後，已向川普報告談判進度。

而中國國務院副總理劉鶴隨即將於21日又造訪華府，這是劉鶴不到1個月內兩度訪美，劉鶴訪美前，美中之間的副部長層級磋商今天已在華府召開。

川普說，雙方間的談判進展「非常、非常順利」，但對於是否會展延對中國的關稅大限日期，他則指出，無法說明確切的時間點，這個截止日期不是一個「魔術日期」，很多事情正進行中，他要外界拭目以待。

外媒近來的報導多提到，美中兩國在關鍵的中國結構性改革及產業政策議題上，分歧仍深，短時間難解，而中國官方則透過負責外宣的環球時報及英文版的中國日報指出，美中雙方談判代表正積極就關鍵議題磋商達成一份「諒解備忘錄」，藉此訂出協定的基本架構，可供川普及中國國家主席習近平見面時簽署。

分析認為，川普是暗示關稅大限並非像一個明確倒數的魔術數字般，而他也已表達過有可能展延暫緩關稅大限日。

一旦川普暫緩調升關稅，對北京來說，習近平在即將於3月3日召開全國政協及人大會議的「全國兩會」上，才可能暫鬆一口氣，維繫他的領導權威。

華爾街日報則指出，對川普而言，他則是要向美國國內證明關稅措施是有用的，中國總算願向美國低頭，推動改革，對他急於在2020年角逐連任的競選期間，繳出經濟成績單有助益。

一向反對川普關稅措施的美國全國商會，則在這一輪的美中貿易談判前，表達對美中雙方達成權宜協定的擔憂。

美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）負責國際事務的副總裁布列恩（Myron Brilliant）就在書面聲明中表示，只有達成全面性的協議，川普與習近平的會面才是成功的，美國全國商會認為，一份最終的全面性協議必須在解決一系列結構改革的議題上有進展，這包括對強制技術轉移的關切及切實改善市場准入障礙，而這都必須是明確、具體且可執行的。（編輯：陳政一）1080220