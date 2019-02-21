川普揚言對進口車祭重稅 德國恐深受其害

（中央社記者林育立柏林20日專電）美國總統川普揚言對進口車祭出重稅，解決貿易失衡問題。統計顯示，德國製造的汽車尤其受到美國消費者的喜愛，如果貿易戰開打，德國汽車工業將深受其害。

德國聯邦統計局（Destatis）表示，德國汽車與汽車零件去年出口金額達2297億歐元（約合新台幣8兆元），在所有出口產品當中排名首位，其次才是機械設備和化學品，

德國的貿易順差領先世界各國，主要拜強大的汽車工業之賜。自2010年以來，汽車與汽車零件就占出口的最大宗，最主要的出口目的地就是美國，去年的金額達272億歐元（約新台幣9500億元）。

正因為美國是德國車最大的出口市場，如果川普決定對進口車徵收25%的關稅，慕尼黑衣佛研究所（Ifo Institute）估算，德國對美的汽車出口長期來看將減半。

衣佛研究所國際貿易專家費爾博邁爾（Gabriel Felbermayr）表示，這樣的重稅將導致德國汽車工業損失70億歐元的產值，反之美國的汽車工業將增加250億歐元的產值。

川普一再用關稅進逼，歐盟也揚言已準備好報復清單，貿易戰一觸即發。美國駐歐盟大使蘇德蘭（Gordon Sondland）強調，施壓才能逼歐盟上談判桌。

蘇德蘭接受德國「經濟週刊」（Wirtschaftswoche）訪問時表示，美國威脅對進口車徵收關稅，歐洲才願意與美國談判，「看來似乎只有施壓才有效」。（編輯：陳永昌）1080221