歐盟若未達貿易協議 川普揚言對歐洲車課徵關稅

美國總統川普20日揚言，若無法與歐盟達成貿易協議，他將對歐洲進口車課徵關稅。圖為示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天揚言，若無法與歐洲聯盟（EU）達成貿易協議，他將對歐洲進口車課徵關稅。

川普針對記者問他有關新關稅的問題時回應：「我們正在協商。若無法達成協議，我們將祭出關稅。」

法新社報導，這不是川普第一次揚言拿歐洲汽車產業開刀，2天前美國商務部甫遞交一份報告，消息人士稱報告提到歐洲車進口對美國國家安全構成威脅。

這份報告可能為白宮在90天內課徵關稅鋪路，歐盟已誓言以對抗性關稅來回應美方行動。

在其中一項具挑釁的貿易舉措中，偏好以關稅為手段的川普威脅對歐洲車課徵25%關稅，尤其針對德國，他說德國對美國汽車產業造成傷害。

川普去年7月與歐盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）會後暫時貿易休兵，但川普今天據談判進展表達失望之意。

川普說：「我們正試圖達成協議。」「他們相當頑固，難與歐盟達成協議。他們這一段時間都很難搞，已經許多、許多年了。」（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1080221