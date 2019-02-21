前進東京國際食品展 台灣館歷年規模最大

（中央社記者廖禹揚台北21日電）助台灣優質食品打入日本及國際市場，外貿協會籌組東京國際食品展台灣館今年規模再擴大，邀集142家企業組成逾300人參展團，較去年成長近17%，要用多元文化及精緻食品驚艷東京。

東京國際食品展3月5日至8日將在日本千葉幕張展覽館登場，中華民國對外貿易發展協會今天在台北舉行記者會，行政院農委會、首次參展的原住民族委員會，以及高雄、屏東、桃園、台南、雲林等縣市政府單位都到場相挺。

外貿協會祕書長葉明水致詞表示，外貿協會組團參加東京國際食品展逾30年，今年陣容最龐大，是僅次於中國大陸及西班牙的第3大參展國，展品包括原民會帶來的紅藜麥、咖啡、小米等特色產品，還有產地直送生鮮蔬果、冷凍產品、休閒飲食品、健康飲品、茶葉及酒品等。

葉明水說，展期間也籌組訪問團，台灣各地農會代表將至展場及九州，與當地進口商交流，建立良好合作關係，也有助業者了解日本市場特性，更能配合市場需要生產。

根據農委會統計，台灣食品去年總出口額為54億美元，主要出口至中國、日本及美國，出口至日本的主力農產食品金額為9.22億美元，較2017年成長18%。葉明水更指出，外銷至日本市場的農產品每公噸平均銷售金額為3112美元，香港則是約1400美元、中國約1800美元，更顯示日本市場重要性。

葉明水表示，農產品銷售影響眾多農民，出口也是提升農民收入的重要方式，外貿協會今年規劃逾30項食品相關活動，包括相關展覽、採購洽談會及海外考察團，希望協助台灣農產食品及加工品近一步拓展國際市場。（編輯：鄭雪文）1080221