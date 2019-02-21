北台建案去年賣得多剩房也多 多空不明朗

房市研究單位統計，去年北台灣預售屋和新成屋建案平均銷售率近46%，比2017年成長8個百分點。（中央社檔案照片）

（中央社記者韋樞台北21日電）房市研究單位住展雜誌統計，去年北台灣預售屋和新成屋建案平均銷售率近46%，比2017年成長8個百分點，因市場供給量多，賣得多，剩的房子更多，顯示房市多空不明朗，難以解讀。

住展雜誌統計，北台灣2018年開賣新建案規劃戶數達9萬2934戶，扣掉地主戶、建商保留戶、股東關係戶等分回戶後，釋出市場的可售戶數為6萬3845戶，總計售出2萬9224戶，剩餘3萬4621戶，銷售率約45.77%，較2017年成長近8個百分點，連續3年正成長。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，去年新建案銷售表現優於預期，銷售率逼近5成，距多頭水準不遠，但因去年市場供給量過高，以致出現「房子賣得多、剩得更多」的奇特景象。

何世昌指出，從銷售率走勢來看，近年房市谷底落在2016年，在2016年空頭最盛時買房的民眾堪稱神算，當時讓利建案最多、議價空間也最大。2016年後，隨著銷售率與房市景氣緩步爬升，讓利風變淡，買方撿便宜的機會減少；若未來年度銷售率回升逾5成，意味著房市可能要告別空頭市場。

住展統計，北台灣新建案銷售率，以新竹市的年度銷售率約59%表現最為突出，與多頭時期無異，也是北台灣銷售率唯一突破5成的縣市，其中銷售率逾6成的區域包括東區、香山區。推估可能與電子科技業景氣欣欣向榮有關。

北台灣銷售率最低者為基隆市，銷售率僅約33%，更是北台灣唯一銷售率負成長的縣市。但因基隆去年供給量極小，賣壓不大，房價並未因銷售率走低而下挫。

大台北部分，台北市去年新建案可售戶數為6033戶，售出2782戶，銷售率約46%。新北市可售戶數為2萬3479戶，售出1萬870戶，銷售率約為46%；雙北市銷售率相等，但以台北市成長力道較強勁，銷售率由2017年的33%躍升至46%。

台北市以萬華、中正、大同、松山、士林與南港表現較出色，銷售率均逾5成，大安、內湖則以3成多敬陪末座。新北市的土城、三峽、蘆洲與泰山等區較優異，銷售率均攀至6成以上，淡水、八里、三芝與瑞芳等位置較偏的區域，銷售率不到3成，表現相對遜色。

何世昌指出，從成交戶數來看，2018年新建案共售出2萬9224戶，年增約68%，看似去年買氣揚升力道更強；若看剩餘戶數，2017年剩餘戶數為2萬8465戶，2018年卻剩餘3萬4621戶，賣壓更大，正反解讀意義差很大，透露出房市景氣不明朗，未來多空仍有一番激戰。（編輯：蘇志宗）1080221