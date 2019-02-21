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台股收在最高點 美中貿易協商樂觀

最新更新：2019/02/21 14:30

（中央社記者潘智義台北21日電）台北股市今天追隨美股開高，但因短線漲多出現獲利賣壓，上半場一度翻黑，不過美中貿易協商樂觀消息傳出後，帶動下半場指數走高，並收在高點。法人認為，短線漲多仍可能整理。

加權指數終場收在高點10319.53點，上漲47.07點，漲幅0.46%，成交值新台幣1238.30億元。8大類股當中，泥窯類股漲勢最明顯，電子、金融類股上漲，僅造紙、營建類股下跌。

晶圓代工龍頭台積電收在236.5元，上漲0.85%。蘋果光學鏡頭供應商大立光收在4150元，上漲1.34%。鴻海收在73.8元，上漲0.81%。

凱基投顧指出，除非美中貿易協商結果有非常大的進展，否則以美股、台股都漲多的情況來看，即便台股短線走勢偏向正面，但仍可能見高點後轉為整理。

凱基分析，台股今天早盤跟隨美股開高，主因市場解讀美國升息應在下半年，台股過去1個月漲了一大段，因此上半場出現短線獲利了結賣壓。不過，盤中傳出美中貿易談判有進展，帶動道瓊期貨電子盤上漲近百點，也使台股下半場買盤力道明顯增加，並收在高點。

從技術面來看，凱基投顧認為，台股現階段維持自農曆年前、1月以來的反彈架構，雖然10日線10116點、月線9998點短期均線向上，但日KD值高檔鈍化，短線可能有整理疑慮。因此，投資人不宜貿然追價。（編輯：趙蔚蘭）1080221

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