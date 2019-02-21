翔宇保健保養雙引擎帶動 營運挑戰新高

翔宇生醫總經理張麗綺表示，過去以幹細胞領域相關研究的生醫事業處、保養品及保健食品銷售及DV SPA美容保養通路3大事業體並進，去年營收新台幣18.66億元，創歷史新高，今年將持續挑戰雙位數成長。中央社記者韓婷婷攝 108年2月21日

（中央社記者韓婷婷台北21日電）翔宇生醫總經理張麗綺表示，保健產品仍是營運主軸，今年將推4項產品，預計會有2個健字號產品，保養品將是今年重點著力的事業體。營運成長目標上看雙位數，持續挑戰歷史新高。

張麗綺表示，看好翔宇集團在全球保健機能性食品及醫美美容保養龐大市場需求帶動下，將積極推動自有品牌DV笛絲薇夢在台灣及大陸兩地市場的品牌力及市占率提升，進而推升整體銷售業績成長，有信心雙引擎齊發，將帶動翔宇未來營運表現向上挑戰。

她表示，今年將推出4個保健產品，1個重量級保養品。翔宇於2016年底進軍中國大陸市場，目前有電視購物及SPA業務，希望今年能損益兩平。

張麗綺2017年擔任翔宇營運事業處執行長以來，積極推廣翔宇旗下自有品牌DV笛絲薇夢的多項業務及品牌價值，成功創造實質營收和獲利的成長。採取代言人口碑推薦策略、整合虛擬通路及實體通路2大銷售管道交叉行銷，創造高的回購率表現，推動翔宇生醫在2018年度營收繳出新台幣18.66億元，刷新歷史新高記錄。其中保健食品2018年營收年增90.05%，營收比重攀升至49.7%。

她指出，翔宇生醫成立於2011年，過去以幹細胞領域相關研究的生醫事業處、保養品及保健食品銷售及DV SPA美容保養通路3大事業體並進，日前已於2018年7月將生醫事業處分割獨立成立向榮生醫科技，未來翔宇生醫將專注於消費市場生醫生技服務業為主，包括醫材供應、DV保健食品及保養品銷售、DV SPA美容保養通路服務。（編輯：林沂鋒）1080221