智慧機械喊衝 機械業107年產值1.18兆創新高

（中央社記者顧荃台北21日電）經濟部今天表示，智慧機械是政府5+2產業創新計畫之一，去年機械業產值成長7.3%，達約新台幣1.18兆元，創歷史新高。行政院長蘇貞昌表示，推動智慧機械，期盼台灣成為全球研發製造中心。

經濟部上午在行政院會報告「智慧機械產業推動方案進度及成果」。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，院長蘇貞昌在院會中表示，推動智慧機械主要目的是將台灣由過去的精密機械，升級為智慧製造，創造就業並擴大整廠整線輸出，讓台灣成為全球智慧機械及高階設備關鍵零組件的研發製造中心。

行政院後續將請相關部會持續整合產學研能量，擴大推動輔導計畫、積極培育跨領域人才，加強輔導中小企業轉型發展。

蘇貞昌說，為擴大機械產業國際輸出，切入國際供應鏈體系，並與新南向國家廠商產業合作，請外交部駐外館主動提供廠商如海外展銷展覽的適時協助，不要讓廠商在國際上單打獨鬥。

經濟部報告指出，在「連結在地」方面，透過與地方政府合作，建置「智慧製造試營運場域」，展示國產化設備混線客製化的示範產線，針對不同智慧化程度的業者，提供快速打樣及試作量產服務，啟用迄今已超過1400家廠商、計3800人次參訪。

同時，透過「智慧製造輔導團」，協助國內中小企業導入智慧製造找答案，已協助58家廠商運用政府輔導資源，帶動廠商投資8.55億元，加速企業朝智慧製造升級轉型邁進。

經濟部表示，在「連結未來」方面，推動中小企業導入智慧機上盒（SMB），已促成包括金屬零件、機械設備、車輛零件、塑膠製品等8類產業1300台設備聯網，減少人工彙整資訊時間，大幅提高生產效率。今年加碼再推動導入1500台設備聯網，以協助更多的企業提升數位化能力。

另外，在「連結國際」方面，經濟部說，藉由國際連結策略，強化歐美日及新南向智慧機械產業交流，協助國內企業成功將聯網機台整體解決方案輸出泰國、馬來西亞等東南亞市場，奠定新南向智慧製造市場基礎；並將台灣協作型機器人整合技術，切入歐洲、日本等市場。未來將持續與歐美日產業連結，並與新南向國家廠商產業合作，強化機械產業整廠整線國際輸出。（編輯：楊凱翔）1080221