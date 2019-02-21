華航預先安檢 離境美國6航點通關最快5分鐘

（中央社記者韋樞台北21日電）華航獲得美國運輸安全管理局(TSA)核准加入預先安檢計畫(TSA Pre)，22日起符合資格的旅客搭乘華航紐約等6航點離境美國時，可由指定通道進入安檢程序，5分鐘即可完成，縮短安檢。

華航表示，這6個航點包括紐約、舊金山、洛杉磯、安大略、檀香山及關島等。

預先安檢計畫是由美國國土安全部所屬美國運輸安全管理局辦理，華航指出，除了美國公民、國民及合法永久居留者可直接付費申請資格外，台灣旅客也可付費使用全球通關計畫(Global Entry)，於美國海關暨邊境保護局(CBP)官方網站填覆相關申請資料。

台灣旅客還要上傳台灣警察刑事紀錄證明、護照、ESTA旅行許可證/美國簽證及第2種含照片的證件等，在取得9位數的PASS ID號碼後，可享有相同服務。

華航指出，台灣旅客完成身分認可核准後，在預訂班機時，通知旅行社或華航公司客服人員，或於機場辦理登機時告知運務人員登錄資料，即享有快速安檢服務。未來將開放旅客線上購票時，直接於華航公司官網輸入PASS ID號碼。

華航說，台灣旅客加入美國預先安檢計畫後，符合資格認可的旅客搭乘華航離美航班，可依指定通道進入安檢程序，受檢時不須脫去皮帶、外套、鞋或拿出筆記型電腦等，加快安檢程序，省下繁瑣的排隊等候時間，享受便捷服務。（編輯：楊凱翔）1080221