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布局區塊鏈 遠傳投資TBCASoft

最新更新：2019/02/22 14:06

（中央社記者江明晏台北22日電）電信產業積極轉型，持續布局創新服務，遠傳瞄準區塊鏈市場，今天宣布投資跨電信商區塊鏈技術公司TBCASoft，盼加速產品及服務開發，TBCASoft也表示，資金全數到位，完成A輪募資。

TBCASoft創立於2016年9月，近期完成A輪融資並推出跨電信識別系統(CCIS)和跨電信支付系統(CCPS)兩個基礎應用，CCIS著重於身分識別和認證服務，CCPS則專注於實現電子錢包支付、匯款和數位加值，這些應用在其跨電信區塊鏈平台上執行，並可透過CBSG聯盟取得。

遠傳總經理井琪表示，遠傳投入新技術發展與創新應用，投資區塊鏈公司TBCASoft，並與合作夥伴共同成立的CBSG國際電信區塊鏈技術聯盟，現已成為全球前五大區塊鏈聯盟。基於聯盟區塊鏈平台，可延伸發展如交易清算、身分驗證、物聯網等各領域的應用。

遠傳在2017年9月加入CBSG國際電信區塊鏈技術聯盟，在今年初與SoftBank完成行動錢包跨國支付的實際應用測試；CBSG今天也宣布再增加3位新成員，分別是台灣亞太電信、阿聯酋的du和MTN(杜拜)，聯盟中的電信業成員目前已達16個，將構建下一代全球跨電信區塊鏈平台和生態圈。（編輯：林沂鋒）1080222

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