錢櫃併購好樂迪 KTV兩大龍頭再聯姻

國內知名KTV業者好樂迪22日宣布，將由錢櫃以每股67.7元，取得好樂迪全部流通在外股份，成為錢櫃100%持股子公司。中央社記者吳家昇、孫仲達攝 108年2月22日

（中央社記者江明晏台北22日電）好樂迪今天宣布，將由錢櫃以每股67.7元，取得好樂迪全部流通在外股份，成為錢櫃100%持股子公司；合併後維持雙品牌經營。

國內KTV兩大龍頭業者好樂迪、錢櫃過去曾數度申請合併，遭質疑市占過高被公平交易委員會駁回。

上市公司好樂迪與興櫃公司錢櫃今天雙雙在下午5時分別於證交所與櫃買中心召開重大訊息記者會。好樂迪宣布，由錢櫃以每股67.7元，取得好樂迪全部發行且流通在外普通股，好樂迪將成為錢櫃100%持股子公司，合併後維持雙品牌經營，擬向公平會申請合併。

國內KTV兩大龍頭業者錢櫃、好樂迪各自經營，但彼此交叉持股，實質上都是最大股東，曾數度申請合併，但因有壟斷市場之嫌，屢次遭公平會駁回。

過去資料顯示，好樂迪與錢櫃最早曾在2003年向公平會申請合併，獲公平會有條件同意，但後因經營理念及換股比例歧見而撤銷。之後雙方再度達成合作協議，以交叉持股規劃合併，送件公平會，但公平會在2007年以雙方市占率過高、影響消費者權益，禁止好樂迪與錢櫃結合。（編輯：林孟汝）1080222