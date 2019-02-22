年後逾9成上班族想轉職 盼追求更好薪資

（中央社記者蔡芃敏台北22日電）年後為上班族轉職高峰，人力銀行調查顯示，有高達9成5上班族有意轉職。不過，發現新工作與預期落差，有36%民眾只上班2週就提出辭呈。

1111人力銀行今天公布「年後轉職現況暨上班族求職困境調查」，調查顯示，95.42%受訪者有轉職念頭，包括有80.15%受訪者正在找工作，1.15%的人在年後已經找到新工作，14.12%的上班族仍在「騎驢找馬」。

讓上班族想要跳槽的原因包含追求更好的薪資、想嘗試不同領域工作、追求成就感，而工時過長、壓力太大也讓上班族想要轉職。

調查顯示，有7成5的上班族轉職後才發現新職場不如預期。最常遇到的狀況包括工作內容與面試不符、被要求做工作以外的雜事、無法忍受辦公室氛圍以及工作量不斷增加。

更有6成3的上班族表示曾經有閃離的經驗，平均待36天就辭職，其中3成6待不到2週。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華提醒，上班族計劃轉職前，應先檢視前一份工作的經驗，思考工作在職涯發展中的意義，投遞履歷時，也要先了解未來職場的企業文化，並在面試中突顯自己的優勢。有意轉職者可以透過網上的經驗分享，先了解各行各業的工作現況，為轉職預做準備。

為了解上班族的轉職狀況，1111人力銀行在2月11日到2月21日間針對會員進行網路問卷調查，隨機抽樣為1074份，信心水準95%，誤差值為2.99個百分點。（編輯：郭萍英）1080222