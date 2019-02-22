春源看今年鋼市 厚重長大產品優於輕薄短小

（中央社記者韋樞台北22日電）春源鋼鐵董事長李文隆認為，美中即使3月完成貿易談判，反應到產品端用料需求增長至少要到7月才顯現。他觀察今年鋼市是厚重長大（鋼構）產品市況優於輕薄短小（汽車）。

春源鋼鐵今天下午舉行法說會，李文隆會後告訴媒體，雖然外界看好美中貿易談判，認為3月會有初步結果，但美國總統川普的決定無人能知，即使3月談判完畢，最快反應到產品端用料需求增長也要7月才能看到初步成效。

李文隆觀察今年台灣的鋼市會呈現「厚重長大」的產品市況優於「輕薄短小」。使用「厚重長大」產品者多為造船、營建、公共工程領域的鋼構、條鋼產品，「輕薄短小」產品者多為汽車、家電、電子業用。春源鋼鐵輕薄短小的產品占營收比逾60%，厚重長大產品占營收逾20%。

李文隆指出，春源鋼鐵轉投資的春原營造即將負責興建新的台北市與中永和之間的新「中正橋」，總工程經費約新台幣22億元，其中鋼構就占60%，足以支撐未來3年的產品下游去化；另外春原承包台中火力發電廠4萬多公噸的儲煤倉工程，工程經費也是20餘億元，春源鋼鐵預計5月進場供料，估計占工程經費的7成。

春源鋼鐵還拿下新北市三重區菜寮的大型住宅興建案的條鋼用料供應，估計8億多元。

李文隆估計，上半年看來鋼市仍然保守，下半年輕薄短小類的產品才會有起色，雖然春源輕薄短小的產品居多，但春源可以將中長期訂單提前製作，來維持一定的稼動率，不會以低價搶單拚到虧損的訂單來提升稼動率。（編輯：郭萍英）1080222