新台幣小升0.8分 市場觀望心態濃厚

（中央社記者邱柏勝台北22日電）全球經濟不確定性因素仍多，市場觀望心態濃厚，今天新台幣兌美元續呈區間盤整，在出口商拋匯下，終場小升0.8分，以30.822元兌1美元作收。台北與元太外匯經紀公司總成交量12.325億美元。

外匯交易員表示，多空消息紛雜，市場關切美中貿易談判結果；且美國總統川普將與北韓領導人金正恩會面，牽動東北亞政治情勢。此外，下週美國聯準會（Fed）主席鮑爾將赴國會聽證會對貨幣政策發表看法，因此市場觀望心態濃厚，亞幣震盪，新台幣也缺乏牽引力道，陷入盤整。

不過，由於接近月底出口商有拋匯需求，仍小幅推升新台幣，終場小升0.8分作收，收在30.822元。

展望後市，外匯交易員指出，美中貿易談判結果將牽動下週新台幣走勢，外界雖朝樂觀的方向看待，但不能保證新台幣匯價會因此升值，也有可能「利多出盡」，反而走弱。由於市場變數仍多，預料短線新台幣難脫區間震盪整理態勢，依舊在30.8元間游走。

新台幣兌美元今天開盤價為30.800元，最高30.800元、最低30.834元，尾盤收30.822元，升值0.8分。（編輯：楊玫寧）1080222