高鐵沿線地層下陷 經部：均勻沉陷不影響安全

（中央社記者廖禹揚台北23日電）雲林縣政顧問李鴻源指出高鐵沿線地層下陷問題，經濟部今天表示，近年持續推動改善雲彰地區地層下陷工作，定期檢測結果顯示雲彰地區屬大範圍均勻沉陷，不影響高鐵行車安全。

媒體報導，台大土木系教授、前內政部長李鴻源受聘為雲林縣政顧問，昨天提出高鐵沿線地層下陷問題，根據雲林縣府水利處資料，下陷最嚴重的虎尾、土庫、元長段平均年下陷速率為4公分、5.6公分及4.9公分，土庫段並有小範圍達到6.6公分。

經濟部水利署今天發布新聞稿表示，水利署每年針對雲彰地區進行全縣大範圍檢測，6.6公分是去年檢測出最大下陷速率水準點位，為單點資料，而檢測結果顯示當地為大範圍均勻沉陷狀況，並非可能影響高鐵行車安全的差異沉陷，不影響公共安全。

水利署副署長王藝峰說明，若地層均勻沉陷，結構物重量仍能均勻分散在土地基礎上，不會造成結構物損壞，但若是差異沉陷，則可能造成樑柱斷裂；高鐵沿線雖有地層下陷狀況，但目前監測結果顯示並無劇烈差異，高鐵公司每年也會定期對墩柱下陷進行監測，監測資料顯示高鐵行車安全無虞。

王藝峰表示，針對檢測出最大下陷速率水準點6.6公分的下陷狀況，今年會邀集學者專家分析原因，可能成因包括鄰近公共建設載重增加、前2年枯水期使農民使用地下水增加、水稻耕作面積擴大等，待釐清成因後將與交通部、農委會合作採取對應措施。

王藝峰也強調，經濟部持續與農委會及相關單位合作改善地層下陷狀況，相關工作絕無延宕，根據水利署資料，雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫執行至今，去年雲彰地區年下陷量超過3公分的顯著下陷面積已降至約305平方公里，最近一年內就減少78平方公里，已有大幅改善。（編輯：林沂鋒）1080223