春雨來臨稍解渴 新竹水庫進帳多5至6天用水

（中央社記者廖禹揚台北24日電）今年首波春雨準時到來，為水情吃緊的新竹地區暫時解渴，水利署表示，至今天下午，新竹與鄰近地區水庫進帳320萬噸，約可供新竹地區5至6天用水，降雨並有助減少農業供灌用水。

受大陸冷氣團影響，氣象局針對北北基發布大雨特報，且降雨範圍持續擴大，水利署副署長王藝峰向中央社記者表示，這波降雨範圍擴及台中、彰化，有助目前水情稍緊的新竹地區，雖然對水庫蓄水影響不太顯著，但有助抒解農業供灌用水壓力。

根據水利署統計，全台水庫預估進帳1037萬噸；主要供應新竹地區用水的寶山及寶二水庫目前蓄水率為27%，提供支援的桃園石門水庫及苗栗永和山水庫蓄水率則分別為51%及34%，4個水庫受惠於這波降雨的預估入流量為320萬噸，以新竹每日用水量56萬噸計算，約等於新竹地區5至6天用水。

水利署先前召開水情會議，新竹地區水庫蓄水率偏低，加上未來降雨不確定性高，決定將新竹水情燈號轉為水情稍緊綠燈，新竹科學園區管理局也成立旱災應變小組，加強園區廠商節水力度。

王藝峰表示，這次降雨使天氣轉涼，有助節約用水，加上下在平地雨量多，也可減緩從水庫放水供灌的需求，水利署預計26日召開水情會議，會中也將重新檢討新竹灌區供灌水量。

王藝峰說，更重要的是，這波降雨代表春雨準時到來，不像去年是「空梅」，根據氣象局預測，這次降雨將持續至今天晚上，後續也期待鋒面能帶來更多降雨。（編輯：林孟汝）1080224