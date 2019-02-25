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奧斯卡最佳外語片 墨西哥電影「羅馬」獲獎
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新台幣開盤貶0.7分 為30.83元

最新更新：2019/02/25 09:01

（中央社台北25日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.83元開盤，貶0.7分。1080225

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