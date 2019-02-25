今年GDP保2 主計總處：美中貿易與油價是變數

（中央社記者劉麗榮台北25日電）行政院主計總處主計長朱澤民今天表示，今年經濟成長率保2沒有問題，不過，國際金融情勢變化包括美中貿易結果及油價等會是影響變數。

立法院財政委員會上午邀主計總處、審計部業務報告並備質詢。

中國國民黨籍立委曾銘宗質詢時問到，今年出口不樂觀，主計總處預估今年GDP（國內生產毛額）成長2.27%，CPI（消費者物價指數）上漲0.73%；台灣今年經濟成長率保2是否有問題，朱澤民答詢時表示，就目前資料來看，沒有問題。

至於有哪些變數影響保2，朱澤民說，國際間貿易與金融情勢變化，包括美中貿易的最後結果或歐洲國家的金融情況等，此外，油價也是重要因素。

曾銘宗預估，明年經濟成長為2.0%到2.4%、CPI為0.7%到2%。朱澤民認為，經濟成長是比較持平的預估，而CPI的上限不會那麼高，前兩年CPI較高是香菸因素，香菸現在已經下跌。

朱澤民說，國發會對CPI目標是2%以下，假設油價上升、國際原物料上漲，可能會超過2%。以油價來看，油價上漲10%，物價上漲0.35%，物價上漲要達到2%，油價要上漲30%到40%。（編輯：張均懋）1080225