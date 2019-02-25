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資訊服務業及租賃業 營業額雙創歷年新高

最新更新：2019/02/25 11:43

（中央社記者廖禹揚台北25日電）經濟部統計處調查顯示，資訊服務業及租賃業去年營業額雙雙創下歷年新高，統計處預估，其中資訊服務業受惠於數位化趨勢，應用需求增加，呈現成長態勢。

統計處今天公布2018年第4季資訊服務業、專業技術服務業、租賃業營業額統計，資訊服務業及專業技術服務業都創下歷年單季新高，營業額分別為新台幣788億元及686億元，其中資訊服務業更創下全年營業額新高，達2728億元，年增1.5%。

租賃業雖然第4季表現較差，年減0.3%，但受惠於企業租車需求增加，彌補機械設備租賃業與個人及家庭用品租賃業減幅，全年營業額824億元，仍創歷年新高，年增0.4%。

統計處副處長王淑娟今天表示，大型專案通常會落在第4季提案，成為資訊服務業與專業技術服務業的成長動能，加上去年相關服務業景氣不錯，因此都有不錯表現；其中資訊服務業因數位化趨勢，政府及企業應用需求都增加，近年呈現成長態勢，後勢看好。

資訊服務業包括電腦系統設計服務業、資料處理及資訊供應服務業，受惠於電腦軟硬體與通訊技術服務、雲端建構需求增加，以及專案工程、交友社群等業績成長，去年第4季都創下單季新高。

專業技術服務業去年則因選舉挹注廣告業，營收有回升趨勢，全年營業額2372億元，年增3.9%幅度較大，王淑娟表示，目前看來，廣告業及管理顧問業都呈現穩定成長走勢。（編輯：蘇志宗）1080225

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