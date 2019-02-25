更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡紅毯亞裔搶鋒頭 吳恬敏一席話激勵人心
娛樂

奧斯卡紅毯亞裔搶鋒頭 吳恬敏一席話激勵人心

法媒讚台北為街頭小吃之都 形容蚵仔煎像鹹鹹的吻
國際

法媒讚台北為街頭小吃之都 形容蚵仔煎像鹹鹹的吻

美國北韓關係解凍 川普外交向前衝
國際

美國北韓關係解凍 川普外交向前衝

華郵：現在的新疆 未來的中國
國際

華郵：現在的新疆 未來的中國

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

川普宣布延後對中加稅 滬股領漲亞股

最新更新：2019/02/25 13:22

（中央社香港25日綜合外電報導）中國上海股市今天領漲亞洲股市，主要因美國總統川普表示，美中貿易談判取得「實質性進展」，將延後對中國提高關稅的計畫，助長市場預期美中雙方貿易戰將結束的樂觀心理。

法新社報導，川普24日透過推文表示，這是個對美國及中國都「非常好」的週末，他很高興向外界報告，美國與中國的貿易談判，在重要的結構性議題、包括智慧財產權保護、技術轉移、農業、服務業、匯率及許多議題上，取得實質進展，基於這些非常有成效的會談，「我將展延3月1日後對中國調升關稅的期限」。

川普也表示，他計畫和習近平在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行峰會，以簽署協議。

這項消息也激勵亞洲貨幣表現，其中人民幣續升，來到7個月高點。其他風險較高的高收益貨幣兌美元也走堅。

新華社報導，美中貿易談判在技術轉移、智慧產權保護、服務業、農業以及匯率等方面的具體問題上取得實質性進展。

麥德里全球顧問公司（Medley Global Advisors）董事總經理艾門斯（Ben Emons）說：「這是令人鬆口氣的跡象。市場仍將抱持謹慎態度，但這個消息令人振奮。」

上證綜合指數最新報勁揚3.32%；港股恆生指數最新報漲0.24%，日經指數漲升0.46%；南韓Kospi指數微漲0.03%；紐西蘭股市上漲0.38%；澳洲股市則是小跌0.07%。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1080225

地機族