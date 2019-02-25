川普宣布延後對中加稅 滬股領漲亞股

（中央社香港25日綜合外電報導）中國上海股市今天領漲亞洲股市，主要因美國總統川普表示，美中貿易談判取得「實質性進展」，將延後對中國提高關稅的計畫，助長市場預期美中雙方貿易戰將結束的樂觀心理。

法新社報導，川普24日透過推文表示，這是個對美國及中國都「非常好」的週末，他很高興向外界報告，美國與中國的貿易談判，在重要的結構性議題、包括智慧財產權保護、技術轉移、農業、服務業、匯率及許多議題上，取得實質進展，基於這些非常有成效的會談，「我將展延3月1日後對中國調升關稅的期限」。

川普也表示，他計畫和習近平在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行峰會，以簽署協議。

這項消息也激勵亞洲貨幣表現，其中人民幣續升，來到7個月高點。其他風險較高的高收益貨幣兌美元也走堅。

新華社報導，美中貿易談判在技術轉移、智慧產權保護、服務業、農業以及匯率等方面的具體問題上取得實質性進展。

麥德里全球顧問公司（Medley Global Advisors）董事總經理艾門斯（Ben Emons）說：「這是令人鬆口氣的跡象。市場仍將抱持謹慎態度，但這個消息令人振奮。」

上證綜合指數最新報勁揚3.32%；港股恆生指數最新報漲0.24%，日經指數漲升0.46%；南韓Kospi指數微漲0.03%；紐西蘭股市上漲0.38%；澳洲股市則是小跌0.07%。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1080225