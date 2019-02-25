美延後對中加稅 台股續漲挑戰年線

（中央社記者韓婷婷台北25日電）美國總統川普宣布延後對中加稅，激勵電子股再吹強攻號角，類股漲幅達1%，帶動指數開高走高，距離年線10482點僅差不到百點，本週有機會挑戰年線反壓。

加權股價指數終場上漲68.01點、漲幅0.66%，收在10390.93點，成交值新台幣1335.64億元，創下去年10月11日以來新高，台積電、大立光擔綱多頭主力，且二線光學股表現強勢，玉晶光強登漲停，新鉅科、先進光聯袂走高。

分析師表示，台股週線連2紅，今天指數再度走高收最高，技術面出現價量俱揚多頭架構，雖然本週僅有3個交易日，但挑戰年線反壓不是不可能，在美中貿易談判朝正向發展下，國際股市表現將持續成為多頭後盾。

分析師指出，台股近期漲勢主要來自於法人買盤，在外資持續進場布局、台指期多單部位偏高下，多頭可望持續掌握漲升步調，不過由於台股自低點9319點起漲以來已經上漲逾千點，短線需防範出現下車賣壓。

此外，美中貿易談判雖然朝正向發展，但變數依舊存在，加上台股上市櫃公司2月營收受到長假效應影響，3月起產業狀況發展將左右基本面走向。（編輯：張均懋）1080225